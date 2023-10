Greta Rossetti ha già una nuova fiamma? Parla lei!

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini Temptation Island 10,ha già dimenticato Mirko Brunetti? La reazione della tentatrice, accostatamente a Eugenio Colombo!, ex volto di Temptation Island, ha risposto ai tanti utenti che la accostavano a Eugenio Colombo, dichiarando: “Comunque pazzesco che sono in giro, per le vie di Roma, con mia madre, a farmi una passeggiata… mi sto facendo due giorni a Roma con mia mamma, e mi devono arrivare rotture di pal*e. Ma rotture di pal*e su rotture di pal*e. Perché non siete capaci a farvi una vita. Se uno fa un programma non ...