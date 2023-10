Greco | dg Picerno | “Benevento forte ma | come tutte | ha pregi e difetti”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa sconfitta col Crotone ha lasciato un pizzico di amaro in casa. Le due reti incassate su palla inattiva hanno compresso la gara dei ragazzi di Longo, chiamati adesso ad affrontare la seconda trasferta consecutiva. Domenica la compagine lucana sarà di scena al “Ciro Vigorito” per affrontare ildi Matteo Andreoletti. Sarà il secondo confronto stagionale tra le due squadre, con ilin grado di aggiudicarsi l’amichevole estiva (1-2) disputata al “Meomartini“. Era calcio d’agosto e infatti il direttore generale Vincenzo, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta del Mezzogiorno, invita i suoi a non tener conto di quella partita. “Mi aspetto unche farà la sua partita, perché la nostra identità è propositiva. Cercheremo di fare gioco, con ...