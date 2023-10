Grande Fratello | Signorini riprende alcuni concorrenti sui pregiudizi

Il comportamento di Anita della notte scorsa, non è piaciuto a molti spettatori del. Sul web, infatti, sono apparsi tantissimi commenti di disapprovazione alla presa in giro che la ragazza ha fatto a Beatrice dopo averla vista uscire dal letto di Giuseppe in piena ...

Grande Fratello, la decisione di Jane Alexander: quando entrerà Letizia in crisi con Paolo: le anticipazioni ilmessaggero.it

Grande Fratello, le anticipazioni: cosa succede stasera, sondaggi, eliminati e nuovi concorrenti Libero Magazine

Questo commento, rivelato alla coppia, ha infastidito Beatrice, non reputandolo elegante. Da parte sua, invece, Ciro è rimasto deluso, la sua era solo un'opinione, molto leggera, e non credeva di ...La decima puntata del Grande Fratello, in onda su Canale 5, si apre nel segno della passione scoppiata tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Si tratta della prima love story tra le mura della casa ...