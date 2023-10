Grande Fratello | la love story tra Beatrice Luzzi e Garibaldi convince anche i coinquilini

(Di giovedì 12 ottobre 2023)e Giuseppesono sempre più vicini e la puntata deldi giovedì 12 ottobre inizia da qui. O meglio, da ciò che gli inquilini pensano della strana coppia. In molti vedono più presarispetto a Giuseppe e lei se la prende per queste osservazioni...

Leggi Anche '', tra Beatrice Luzzi e Giuseppe coccole sotto le coperte Beatrice contro Ciro Beatrice se la prende con Ciro dopo aver messo in dubbio il flirt con Giuseppe. 'Trovo poco elegante che ...

Grande Fratello, la decisione di Jane Alexander: quando entrerà Letizia in crisi con Paolo: le anticipazioni ilmessaggero.it

Grande Fratello: Beatrice Luzzi ha detto no a Leonardo DiCaprio Corriere dello Sport

Questo commento, rivelato alla coppia, ha infastidito Beatrice, non reputandolo elegante. Da parte sua, invece, Ciro è rimasto deluso, la sua era solo un'opinione, molto leggera, e non credeva di ...La decima puntata del Grande Fratello, in onda su Canale 5, si apre nel segno della passione scoppiata tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Si tratta della prima love story tra le mura della casa ...