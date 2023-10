Grande Fratello | Beatrice derisa da Anita e Letizia | l' indignazione del web

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nuovo episodio controLuzzi al: questa volta al centro delle polemiche del web sono finite. Nuovo spiacevole episodio perLuzzi al: l'attrice, oggetto continuo di attacchi da parte dei suoi coinquilini, è stata questa voltadaaveva condiviso il letto con Giuseppe Garibaldi, e le due coinquiline hanno insinuato che tra loro potesse esserci stato un rapporto intimo.viene presa in giro daDa quando è iniziato il, i concorrenti della casa non hanno mai smesso di ...

Il duro faccia a faccia tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander è stato indubbiamente il momento più acceso dell'ultima puntata del. Il confronto tra le due attrici, con la concorrente del reality che ha attaccato l'ex modella britannica, rea a suo dire di averle "rubato" un'importante parte in una serie a ...

Grande Fratello, le anticipazioni: cosa succede stasera, sondaggi, eliminati e nuovi concorrenti Libero Magazine

Sophie Codegoni è pronta a raccontare tutta la verità sulla fine della sua relazione con Alessandro Basciano. L'ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di ...Il pubblico non perdona ad Anita le parole e ne vorrebbe la squalifica, soprattutto perché Beatrice è una donna più grande e con dei figli a casa, cosa che lei stessa ha ribadito in puntata. Di Anita ...