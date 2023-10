Grande Fratello 2023 | Simona Ventura parla di Alfonso Signorini | le sue parole

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 12 ottobre 2023) In un’intervista,hato die di come a suo parere sta conducendo il. La donna ha anche detto il suo pensiero sul fatto di accostare concorrenti VIP a quelli NIP, dando anche un consiglio alla Rai. Il pubblico è rimasto sorpreso dalledella donna. Saranno piaciute al conduttore del GF? Ecco cosa ha dichiarato la: il parere disull’operato diha concesso una lunga intervista a Fanpage in cui, fra i tanti temi trattati, ha ...