Grande Fratello 2023 | quando finisce il programma?

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Non si sa ancora di precisoil. Mentre le edizioni precedenti, condotte da Alfonso Signorini, si sono protratte fino all’inizio della primavera per circa sei mesi, si prevede che questa edizione avrà una durata inferiore. Al momento, non è chiaroterminerà la trasmissione, ma potrebbe variare da tre a sei mesi, a seconda del livello di interesse del pubblico. Ildovrebbe comunque assicurare la messa in onda anche durante le vacanze natalizie. La nuova edizione delha debuttato con ottimi risultati di ascolto, iniziando il 11 settembrecon 2.994.000 spettatori e uno share del 23,01%. Questo segna un miglioramento rispetto ...