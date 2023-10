GPS 2024 | Come e perchè aumentare il punteggio in vista dell’aggiornamento

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Le GPS sono le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e sono una tipologia di graduatoria utilizzata per assegnare supplenze annuali fino al 30 agosto o fino al termine delle attività didattiche. Ogni docente o aspirante docente iscritto nelle Graduatorie Provinciali (GPS) ha un determinato, che stabilisce la sua posizione in graduatoria. Taleè dato, oltre L'articolo .

...e tecnologie informatiche) per ricoprire un incarico annuale fino al 31 agosto del. In tal caso, non essendo una MAD, ma un interpello pubblico fatto dalla scuola, l'aspirante inserito nelle...

Aggiornamento GPS 2024: quali saranno i requisiti per l'accesso ... Obiettivo Scuola

Aggiornamento graduatorie GPS 2024, con quali requisiti si potrà accedere in base ai CFU Scuolainforma

Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, Avvisi USP per GPS esaurite in alcune classi di concorso (aggiornamento del 12 ottobre).In un recente articolo pubblicato su Medium, Kuo ha sottolineato che non dovremmo aspettarci un display micro-LED o una funzione di monitoraggio della glicemia per l’Apple Watch nel 2024. Secondo lui, ...