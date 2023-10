Google Fotocamera abbandona la modalità Foto sferica su Pixel 8 e Pixel 8 Pro

... incluso l'introduzione dell'autofocus allafrontale. Rispetto a Pixel 7 Pro, l'...ha lanciato sul suo telefono nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale che non solo ...

Google Fotocamera aggiunge Ultra HDR, standard Display P3 e diverse novità grafiche TuttoAndroid.net

Il pasticcio delle foto HDR. Apple propone uno standard, Google fa ... DDay.it

In vendita da subito anche in Italia, anche nei negozi per arrivare a più clienti possibile: confermano le buone qualità del passato, cui ne ...Google scommette tutto sull'intelligenza artificiale e prova a cambiare per sempre la fotografia su smartphone Con la linea Pixel di quest'anno Google ha deciso: è il momento di portare l'intelligenza ...