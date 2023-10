Globe Theatre – Roma Capitale | Fondazione Toti | e Fondazione Proietti unite per salvaguardare questo patrimonio della città 

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Si è svoltapomeriggio in Campidoglio la riunione sul futuro del “GigiSilvano”. Erano presenti per l’amministrazione comunale l’Assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, e il Capo di Gabinetto, Alberto Stancanelli, mentre per lahanno partecipato la moglie del grande attore, Sagitta, e le due figlie Susanna e Carlotta, insieme all’organizzatore Alessandro Fioroni. Presenti anche Pierluigi, Claudio e Stefanoomonima. È intervenuto inoltre il Maestro e Direttore Artistico, Nicola Piovani. Tutti i presenti hanno convenuto sulla necessità diquello straordinario ...

No all'abbattimento del. In dieci giorni sono state raccolte quasi 30mila firme su change.org per chiedere al Campidoglio di salvare la struttura costruita nel 2003 da un'idea di Gigi Proietti. Un teatro in ...

Roma Capitale | Globe Theatre Roma Capitale

Globe Theatre, una perizia per decidere se abbatterlo o salvarlo Agenzia ANSA

Si è svolta questo pomeriggio in Campidoglio la riunione sul futuro del “Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti”. Erano presenti per l’amministrazione comunale l’Assessore capitolino alla Cultura, ...Sul Globe Theatre di Villa Borghese sarà effettuata una perizia tecnica per valutare se sia possibile recuperare la struttura esistente o se sia invece necessario abbatterla e ricostruirla completamen ...