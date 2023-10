Gli attacchi di Hamas in Israele hanno già fatto più di 1200 vittime

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La risposta diagliterroristici didi sabato scorso è stata lenta, ha dato agli attentatori il tempo di infiltrarsi in più di venti città all’esterno della Striscia di Gaza e compiere i loro massacri. Il risultato è l’aggressione più mortale nella storia dello Stato ebraico, dove fino a oggi sono morte più di milleduecento persone, e almeno altre centocinquanta sono ancora in ostaggio dei carnefici di. Eppure, prima degli attentati, l’intelligence israeliana aveva rilevato un insolito aumento di attività sulle reti militanti di Gaza – tenute sempre sotto monitoraggio – e aveva allertato i soldati israeliani a guardia del confine di Gaza. Ma per qualche ragione l’avvertimento non ha avuto seguito, o perché i soldati non l’ricevuto correttamente o perché non ...