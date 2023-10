Giovedi 12 Ottobre 2023 Sky Cinema e NOW | L' ultima notte di Amore

Leggi su digital-news

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Skyporta ila casa tua - Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) protagonista con "L'di", un noir di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino nel ruolo di un onesto poliziotto a Milano. La suain servizio lo trascina in una spirale criminosa. Puoi vederlo su SKYUNO HD alle 21:15. Passiamo poi a "Il discorso perfetto", una brillante commedia diretta da Laurent Tirard. La trama segue Adrien, che è...