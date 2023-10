Giovanni Lindo Ferretti | «Prima inneggiavo all’Intifada | ora sto con Israele | ecco perché»

Leggi su open.online

(Di giovedì 12 ottobre 2023), ex leader di Cccp, Csi e Prf, spiega oggi in un’intervista al Quotidiano Nazionale che ha cambiato idea sul conflitto trae Palestina. «Quando esistevano i Cccp io avevo una visione die Palestina molto ideologica. Anche molto di cuore e onesta, però tutta determinata dallo studio e dalla volontà», dice a Saverio Migliari. Adesso spiegaha cambiato idea: «Ho fatto la mia salita a Gerusalemme. Come ci voleva un incontro per creare i Cccp, stando davanti al Muro del Pianto, con sopra la moschea di Al-Aqsa, ho cambiato radicalmente il mio colpo d’occhio su quel pezzo di mondo». Nella canzone “Palestina”, dal disco “Canzoni Preghiere Danze del II Millennio – Sezione Europa (1989)”, cantava “Pietre disperse all’imbocco della strada / Guidano ...