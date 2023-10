Giovanni Lindo Ferretti | perché la sua è una storia preziosa

Leggi su liberoquotidiano

Chi è Giovanni Lindo Ferretti? Se volete appiccicargli un'etichetta usate pure quella più abusata: quello che passa dal punk filo-sovietico dei CCCP a Joseph Ratzinger. Che poi, per carità, questi sono i fatti. Il punto è che in mezzo c'è un percorso, un pensiero, dal fascino magnetico. La parabola di un uomo, straordinariamente affascinante e a tratti schivo, che non rinnega nulla. E proprio in questi giorni, a Reggio Emilia, è stata inaugurata "Felicitazioni", una mostra che celebra il 40esimo anniversario dei CCCP, il gruppo da cui è iniziato tutto.