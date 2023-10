Giorgio Armani | mistero sull’eredità | decisione a sorpresa sul suo patrimonio

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Reha un piano per il suo regno: la morte non lo coglierà alla sprovvista, e non manderà a gambe all’aria il suo impero finanziario. C’è un piano di distribuzione del potere che verrà svelato solo al momento delle pratiche di successione riguardanti: è l’ultima novità, riportata da Il Corriere della Sera, in merito a come il principe di Pantelleria starebbe gestendo il “dopo”, il destino delle sue proprietà finanziarie dopo la sua morte. La novità più importante che verrà introdotta a quanto pare sarà l’esistenza di due categorie di azioni “prive del diritto di voto”. Non ci sono ulteriori dettagli, ma si può immaginare che l’idea sia quella di creare una struttura in cui da una parte qualcuno controlli il capitale, e dall’altra ci si apra a investimenti puri....