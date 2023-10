Gianmarco Saurino | video intervista | «Da ragazzino volevo farmi prete | vi racconto di Lidia Poet 2 e Per Elisa»

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La nostrache ci ha rivelato di come davolesse farsie parlato del suo film L’estate più calda, dell’entrata nel cast della serie La legge di2, e della miniserie Perin cui interpreta il fratello diClaps Vi presentiamo la nostra. Presente all’80ª Mostra del Cinema di Venezia nello spazio Campari Lounge, il popolare attore ci ha parlato dell’essere a Venezia, del suo recente film L’estate più calda (in cui interpreta un diacono), del suo ziorivelando di come fino a 10-12 anni lui stesso voleva farsi ...