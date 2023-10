‘GialappaShow’ torna con una nuova stagione di risate e sorprese

Leggi su funweek

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dopo il successo della prima edizione, GialappaShow, il programma condotto dalla Gialappa’s Band in collaborazione con Marco Santin e prodotto da Banijay Italia,su TV8 e Sky Uno. In onda dal 16 ottobre, ogni lunedì alle 21:30, lapromette di essere ancora più spettacolare e sorprendente, con Mago Forest di nuovo padrone di casa, affiancato ogni settimana da una co-conduttrice diversa. Il debutto è un graditissimo ritorno, con Ellen Hidding, che dopo oltre vent’anni, tornerà al fianco di Forest. Foto da Ufficio Stampa TV8 Il cast comico rimarrà intatto, con i vecchi personaggi e alcuni nuovi volti. Ubaldo Pantani presenterà il nuovo format 4 Funerali, mentre Sensualità a Corte, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, promette nuove avventure televisive dopo Pechino Express. Ester Ascione, nota anche come Brenda Lodigiani, stupirà ...