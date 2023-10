GFVip | Sophie Codegoni ospite di un noto programma tv per raccontare tutta la verità su Alessandro Basciano!

(Di giovedì 12 ottobre 2023)saràdi untv per rivelarelasu

Qualche giorno fa,Codegoni ha annunciato con una storia sui social la fine della relazione con Alessandro Basciano , conosciuto nella casa dele da cui ha avuto la piccola Celine Blue. Nelle sue parole ...

Sophie Codegoni e la prima volta con Alessandro Basciano dopo il GfVip: «L'ansia da prestazione fa brutti sche ilmattino.it

Gf Vip, Sophie Codegoni confermata alla conduzione di CasaChi Isa e Chia

GFVip, Sophie Codegoni sarà ospite di un noto programma tv per rivelare la verità su Alessandro Basciano Da diversi mesi si vociferava che tra i due ex concorrenti del GFVip ci fosse una crisi ...Sophie Codegoni a Verissimo: “Tutta la verità sulla fine della relazione con Alessandro Basciano” Sophie Codegoni sarà tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 14 ottobre. Racconterà l ...