Gf Vip | amicizia al capolinea per due Vipponi dell’ultima edizione? L’indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di giovedì 12 ottobre 2023)alper Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli? Questo è quanto si vocifera sul web da qualche giorno. I due “belli e tenebrosi” della Casa del Gf vip 7, avevano creato un legame e un’che sembrava effettivamente sopravvivere anche lontano dai riflettori. A quanto pare, però, le cose non starebbero più in questo modo. Andrea, che tra le cose, faceva anche parte dell’agenzia dell’ex di Belén Rodriguez, sembrerebbe aver cambiato orizzonte. A farlo sapere, una follower che ha segnalato all’influencer Deianira Marzano il loro allontanamento: Hai notato che Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli non si vedono più assieme (usciti dal gf erano spesso insieme) e Andrea non fa più parte dell’agenzia di Spina? Che strano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...