Gf Party 12 ottobre | anticipazioni e ospiti

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca OnestiniMicol e Antonella: Pace e Like su Instagram, il Retroscena sul motivo delle liti nella casaMaria Esposito il nuovo fidanzato è Jey Lillo? Da un mese si vedono, dimenticato Antonio Orefice Spoiler GF12: ecco chi saranno gli. Chi ci sarà con Annie Mazzola e Andrea Dianetti dalle 20.30 su Mediaset Infinity? GF: ECCO GLIDEL 122023- Manca oramai pochissimo alla nuova attesissima puntata del GF, format condotto brillantemente da Annie Mazzola e Andrea Dianetti, che vi aspettano ogni lunedì e giovedì dalle ore 20.30 su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme quali saranno glidella decima diretta, che commenteranno insieme ai due ...

BISCEGLIE (BT) - Sabato 14al DF Theatre di Bisceglie si terrà una tappa della rassegna itinerante "Pop Fest Italia" , ... "Rock This(Everybody Dance Now)" e "I Believe", solo per citarne ...

Halloween Party al Lavandeto di Roma RomaToday

Circus beatclub Brescia: tutto il programma dei party di ottobre 2023 ... StandOut Webzine

Ripartono, dopo una sola settimana di pit stop, i party firmati #Costez - Telgate (Bergamo) il 13 e 14 ottobre 2023. I party iniziano alle 23:45 e continuano fino a tardi. Anzi fino a molto ...Sono stati denunciati i cento partecipanti a un rave party avvenuto in un ex stabilimento di Cesano Maderno, in Brianza ...