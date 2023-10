Germania | Lahm | “Stipendi dei CT troppo alti | bastano 2 milioni l’anno”

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Philippcritica, in un’intervista al ‘Guardian’; loo dei CT della Federcalcio tedesca: “Si dice che Hansi Flick guadagnasse 6,5di euro almentre Julian Nagelsmann ne riceve 4,8. Non va bene, sono troppi soldi. Non sono necessari più di 2di euro al. Ci solo tra le 10 e le 15 partite internazionali al; in un club dissimo livello è tre o quattro volte di più. E tra una partita e l’altra un allenatore della Nazionale non sta in panchina per quattro o sei settimane di fila”. SportFace.