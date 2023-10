Georgia-Thailandia | Kvaratskhelia parte dalla panchina

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tra qualche minuto, alle ore 18, si gioca l’amichevole tra. Tra iniinizia. Una scelta che ha del clamoroso quella del ct Sagnol. È possibile che il ct voglia far riposarein vista di partite più impegnative e con un posta in palio più alta. ?????? ???: ?????????? ???????? Match day: #GFF Thailand ????? ???????????? Our line-up! #GEOTHA #??????????????? pic.twitter.com/u2jkrbivFg —• GFF (@Gff) October 12, 2023 Sulno del Napoli ne ha scritto anche Antonio Pironi sul Napolista a proposito del lavoro tattico che gli chiede Garcia: “La prima riguarda proprioed il rapporto con la fase ...