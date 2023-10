Genoa | Ottolini | «A gennaio non parte nessuno»

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Le parole di Marco, direttore sportivo del, che chiude a qualsivoglia trasferimento aIntervistato dal Secolo XIX, il direttore sportivo Marcochiude con qualche mese di anticipo il mercato in uscita delper la finestra di. Di seguito le sue parole. «Ilè una squadra di valore che può ancora migliorare. Ci sono dei calciatori che stanno facendo bene, c’è l’interesse crescente di molti club ma escludo che aqualcuno possa andare via. Rinunciare a calciatori del genere a metà stagione è rischioso, anche perché poi dovresti trovare un’alternativa che sia competitiva fin da subito».

Il ragazzo, arrivato in estate dalche lo ha prelevato dalla Juventus con la formula del ... ha parlato così del suo passaggio in rossoblù: 'Conoscevo il direttore sportivo, che era con ...

Il quotidiano il Secolo XIX in edicola questa mattina riporta alcune dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo Marco Ottolini. Il dirigente rossoblu ha affermato come il Genoa sia una squadra di ...