Genesis | Selling England By The Pound compie 50 anni ma non invecchia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Un disco per sempre, un album cult che è scolpito nella memoria di quelli che c'erano quando è uscito o di quelli che l'hanno scoperto qualche anno più tardi sui banchi dl liceo. Un capolavoro nato nell'età dell'oro del Progressive Rock, un atto creativo eccezionale soprattutto se si pensa che i musicisti che l'hanno pensato e inciso avevano poco più di vent'. Sono lampi geniali quelli che attraversano le canzoni diBy The: da Dancing with the moonlit knight a I know what I like (con un inserto rap di Peter Gabriel), Firth of fifth (l'intro di piano è storia della musica), The Battle of Epping Forest, The Cinema Show, More fool me (cantata da Phil Collins) e la strumentale After the ordeal: strutture musicali e armonie estremamente complesse, in alcuni passaggi dall'anima pop, accessibili ...