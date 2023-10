Gaza senza luce | altri 51 morti nei raid notturni Tra i palestinesi 339mila sfollati

Leggi su today

(Di giovedì 12 ottobre 2023) "Cittadini di Israele, siamo in guerra". Con queste le parole il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha risposto all'attacco terroristico lanciato da Hamas contro lo Stato ebraico. In Israele le sirene di allarme hanno cominciato a suonare prima dell'alba di sabato 7 ottobre in quasi tutto il...