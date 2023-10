Gaza | il terzo italo - israeliano disperso era al rave nel deserto | sarebbe ferito

In tutto sarebbero circa 200 gli ostaggi di varie nazionalità nelle mani di Hamas, a, come possibile merce di scambio. Per l'Italia il loro rilascio è una 'priorità assoluta' in questa fase del ...

Gaza al buio, Israele: colpiamo su "scala senza precedenti". Usa: lavoriamo a corridoio per i civili - Aggiornamento del 11 Ottobre delle ore 22:54 - Aggiornamento del 11 Ottobre delle ore 22:54 RaiNews

Assedio totale a Gaza, Israele pronto all'invasione, il terzo giorno ... Agenzia ANSA

oltre 250 morti al confine con Gaza “Purtroppo abbiamo appena appreso, su segnalazione dei genitori, che manca all’appello un terzo cittadino italo-israeliano, Nir Forti. Ho appena parlato con la ...Raid mirati nella notte, la Striscia è al collasso. L'ambasciatrice israeliana a Pechino chiede alla Cina di assumere "un atteggiamento ...