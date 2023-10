Gaza | cosa succederà dopo l' assedio? Il piano di Israele per la Striscia quando Hamas sarà sconfitto | «Una nuova era»

(Di giovedì 12 ottobre 2023)è sotto, dai raid notturni all'imminente attacco via terra. L'obiettivo diora è distruggere. Ma? Ildi Tel Aviv...

... non è un bunker per i cittadini dida utilizzare quando Israele attacca, è ad uso di Hamas e di altri terroristi in modo che possano continuare a lanciare missili e inviare terroristi"....

Gaza, cosa accade nella città sotto assedio. Dalle 14 niente cibo, corrente e acqua. Israele promette: «Sarà r ilmessaggero.it

Striscia di Gaza, la storia WIRED Italia

Hamas ha fatto; Hamas è come l’Isis; Hamas è violenta. È il punto di vista della maggior parte della stampa d’Occidente che ignora completamente la prospettiva… Leggi ...Lo Stato ebraico si prepara a una "offensiva totale" contro Hamas in reazione all'attacco a sorpresa di sabato, che ha provocato oltre 1.200 morti in Israele. Centinaia le vittime tra i… Leggi ...