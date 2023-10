Gaza accerchiata | Israele pronta all' operazione via terra Appelli alla calma | Blinken va da Netanyahu | storico colloquio Mbs-Raisi

L'esercito israeliano è "pronto per un attacco via terra" nella Striscia di, ma "non è stata presa ancora una decisione". Il tenente colonnello Richard Hecht ha spiegato che le forze armate "si stanno preparando per una manovra di terra, se verrà decisa". Israele ha ...

Raid mirati nella notte, la Striscia è al collasso. L'ambasciatrice israeliana a Pechino chiede alla Cina di assumere "un atteggiamento ...Gaza è ormai una città fantasma. La notte è passata sotto il suono dei missili israeliani, si cammina sopra cumuli di macerie, palazzi ridotti in cenere. Attorno solo morte e distruzione. Impossibile ...