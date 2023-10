Gaslighting | manipolazione psicologica maligna | gli autori di “Io vivo per te” ospiti all’Università della Svizzera italiana

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Caserta. Ci sono forme di violenza che non sfociano in un contatto fisico, che non lasciano occhi neri o lividi sulla pelle. Sono forme infide, insidiose, fatte di lunghi silenzi e di parole che feriscono, pungenti e subdole, e che inducono la vittima a sentirsi “sbagliata”, facendole crollare ogni certezza di sé e in ciò che la circonda. Per la Giornata mondialesalute mentale, il 14 ottobre, l’Università(USI) di Lugano ospiterà una proiezione di “Ioper te”, lo short film suldi Rita Raucci, scritto con Claudio Lombardi e Paolo Mazzarella, diretto da Gaetano Ippolito e prodotto del Collettivo Paula di Caserta. Proiezione in aula magna La visione del corto è inserita nell’ambito del convegno promosso da USI in Ascolto e dal Servizio pari ...