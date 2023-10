Gas | la crisi in Medioriente e la nostra sicurezza energetica Parla Sassi

Leggi su formiche

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Come per il petrolio, lo scoppio della guerra tra Hamas e Israele si è immediatamente fatto sentire sul mercato del gas naturale. L’indice europeo Ttf è schizzato del 25% in due giorni, salendo dai 35 euro/megawattora di settimana scorsa a 50 prima di assestarsi attorno ai 47. Il tutto a ridosso della stagione del riscaldamento, quando i Paesi europei inizieranno a estrarre il gas naturale dagli stoccaggi. Il fatto che il prezzo sia così volatile nonostante questi ultimi siano ben colmi (l’Ue ha raggiunto il 90% di riempimento ad agosto) indica per l’ennesima volta che laglobale dell’energia non è ancora finita. Questo l’avvertimento di Francesco, research fellow in geopolitica e mercati energetici presso Rie, che ha mappato per Formiche.net le conseguenze della guerra insui mercati energetici. Questa ...