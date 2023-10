Gas | il prezzo alle stelle in poche ore | che cosa sta succedendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ildel gas traore potrebbe tornare a crescere. Infatti ha subito un grande balzo in avanti ildel gas scambiato ad Amsterdam, principale hub di riferimento europeo, con i future Ttf che superano quota 51 euro al megawattora e si assestano a 51,530, in rialzo dell'11,856%, dopo aver in giornata toccato e sfondato la soglia dei 52 euro al megawattora. In aumento anche i future in scadenza a dicembre del 9,47% a 53,7 euro/megawattora. A pesare sono le incertezze sull'esito delle negoziazioni in Australia tra Chevron e il sindacato, che si auspica scongiuri il rischio di un nuovo sciopero. Sull'andamento delsi fa sentire anche l'indagine sul possibile sabotaggio del gasdotto finlandese di Balticconnect. In avvio di giornata il gas europeo era scambiato a 46 euro al megawattora. Dunque ...