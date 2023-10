Garcia | nessuna conferma | fiducia a tempo Tudor pronto ad approdare a Napoli

...voglia di tornare in panchina. Il Tweet delle 17.28 lasciava poco spazio alla fantasia: " ... Deciderà cosa fare: se tenereo cambiare. Sicuramente Conte è un grande allenatore vincente", ...

Garcia non ha nessuna intenzione di dimettersi dal Napoli AreaNapoli.it

Del Genio: "Garcia Nessuna riflessione, ADL lo esonera subito se trova il sostituto" Tutto Napoli

Rudi Garcia resta l'allenatore del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha deciso di confermargli la fiducia dopo non essere riuscito a convincere Antonio Conte, ma il tecnico francese non ha certamente pres ...Conte era esattamente ciò di cui il Napoli aveva bisogno per tornare a essere la squadra dello scudetto, ma evidentemente è Conte a non aver bisogno del Napoli. Non è il primo allenatore di un certo l ...