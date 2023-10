Gaia Sabbatini | le opere d’arte in foto sono due | statuaria è dire poco

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 12 ottobre 2023), lenell’ultimaapparsa sul suo profilodue: la bellezza dell’atleta è semplicemente sensazionale. La giovane mezzofondista sa sempre come far parlare di sé. Non solo per il suo incredibile talento, che le ha permesso di affermarsi come una vera e propria promessa per l’Italia, ma anche per la sua bellezza irresistibile. Lei stessa non si tira di certo indietro dallo sfoggiare il suo fascino, in particolare sui social, dove condivide quotidianamente scatti in cui è possibile ammirarla in tutto il suo splendore. InstagramClasse 1999,si è fatta conoscere al pubblico grazie ai traguardi raggiunti in pista. Molto presto ha dimostrato di avere delle ottime doti, aggiudicandosi ...