Gaffe di Giulia Stabile con Spacehippiez | “Non so pronunciare il tuo nome”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nella scuola di Amici 23 è sempre tempo di imparare per gli allievi di quest’edizione del talent. Durante il daytime andato in onda questo pomeriggio, giovedì 12 ottobre 2023, è stata mostrata al pubblico una lezione decisamente unica ma quello che ha colpito di più forse è stata una simpaticacommessa. Vediamo che cos’è accaduto.a lezione di hip hop con: ladella professionista Nella palestra di Amici 23 si è tenuta la prima esperienza speciale con Marlù di quest’edizione. La lezione è stata riservata ache, una volta arrivato in sala si è ritrovato di fronte aPauselli. La professionista ha spiegato al cantante che cosa stava succedendo., grazie alla collaborazione tra Amici ...