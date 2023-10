Gabri Veiga | «Ho scelto l’Al-Ahli non per i soldi | ma per la mia crescita»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 12 ottobre 2023), storico obiettivo di mercato del Napoli poi finito in Arabia Saudita, al, ha parlato a Cadena Ser della sua scelta estiva che ha sorpreso tutti. Il 21enne spagnolo, infatti, ha deciso di sposare la causa araba dopo aver giocato solo con il Celta Vigo in Europa: «Ci sono un sacco di aspettative. Sono sorpreso perché nonostante sia un paese di cultura diversa, è la prima volta che lascio la mia casa e mi sto adattando abbastanza bene. La cosa più difficile per me è il caldo e l’umidità. Con la grande squadra che abbiamo, il tecnico e la società, è tutto più facile e sto davvero bene.» Sulla Saudi Pro League: «Abbiamo appena giocato il derby e la verità è che l’atmosfera che si crea è spettacolare. Molto simile a quello che viviamo in Europa. Mi sorprende il livello del campionato, sta crescendo ...