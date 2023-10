Furti in gioiellerie | anche a Firenze | arrestati un uomo e una donna Ricercata una presunta complice

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La Polizia di Stato di Viterbo ha arrestato un 47enne e una 38enne ritenuti responsabili di quattroin altrettantedi Viterbo, Milano,e Siena. I due, entrambi sudamericani senza fissa dimora e con precedenti di polizia, avrebbero agito in concorso con una terzaL'articolo proviene daPost.

nelledi Viterbo e in altre tre città: due arresti La Polizia di Stato di Viterbo ha arrestato un uomo 47enne e una donna 38enne, entrambi sudamericani e senza fissa dimora e con ...

Viterbo: furti nelle gioiellerie, 2 arresti Poliziamoderna.it

Viterbo, 2 arresti per furti in gioiellerie: i colpi ripresi dalle videocamere - LaPresse LAPRESSE

VENEZIA - Sono tre, sono giovani e hanno già collezionato precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, e se questo non bastasse avevano già ricevuto un foglio di ...Milano – La Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer del Veneto ha identificato e denunciato tre giovani donne, già con precedenti per reati contro il patrimonio e destinatarie del ...