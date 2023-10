Fumo in galleria | automobilisti abbandonano vetture su strada

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Un furgone in transito ha preso fuoco stasera all'ingresso di unasulla statale 280 vicino allo svincolo di Marcellinara, nel catanzarese. Il densoha completamente invaso la...

Un furgone in transito ha preso fuoco stasera all'ingresso di unasulla statale 280 vicino allo svincolo di Marcellinara, nel catanzarese. Il densoha completamente invaso laprovocando il panico tra gli automobilisti in transito all'interno. Alcuni hanno deciso di abbandonare i mezzi cercando di raggiungere l'uscita più vicina a ...

