Fratoianni a Piantedosi | ' Pagate gli straordinari ai Vigili del Fuoco per il Covid - 19'

Nicolaè il primo firmatario di un'interrogazione parlamentare di Alleanza verdi e sinistra al ministro dell'Interno Matteo, a proposito degli straordinari non pagati ai Vigili del ...

Migranti, Nicola Fratoianni: "Meloni, Salvini e Piantedosi come gli ... Agenpress

Caso Apostolico, il video pubblicato da Salvini non è del 2023. L ... Open

Un anno e mezzo di ritardo accumulatosi nel pagamento dei citati straordinari dall’ultimo turno effettuato a causa dell’emergenza Covid, sta creando un profondo malcontento tra il personale e non è ...Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Eh no, non va affatto bene. Il sottosegretario all’Interno Molteni esclude, rispondendo all’interrogazione dell’onorevole Zaratti, che il video con cui è stata linciata me ...