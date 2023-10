Francesco Pio ucciso per una scarpa sporca | in sette hanno nascosto la pistola

Leggi su europa.today

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Svolta nell'omicidio del 19ennePio Maimone. La polizia ha arrestato i complici diPio Valda, ritenuto responsabile del delitto avvenuto lo scorso 20 marzo in via Caracciolo, in uno dei locali della movida di Napoli. Nella mattina di oggi, giovedì 12 ottobre, sono finite in...