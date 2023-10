Francesco Guccini aggiunge ancora una tappa al suo viaggio musicale

(Di giovedì 12 ottobre 2023)ci catapulta di nuovo nel suo mondo e ci mostra le melodie del suo cuore, tra innovazione e tradizione. L’artista pubblica un nuovo album, che segue la scia del successo di Canzoni da intorto euna nuovaal suo percorso. Cantautore, scrittore e attore italiano.è tornato dopo dieci anni di silenzio sul panoramaitaliano con un nuovo lavoro in studio appena qualche mese fa con la pubblicazione di Canzoni da intorto. E adesso vuole proseguire questondo un nuovo capitolo alla sua discografia.annuncia il nuovo progetto discografico, foto Courtesy of Press ...

Teresa, figlia di: 'Stavo per morire di parto, ringrazio i donatori di sangue come Fedez'

Festival Lussu, dalle streghe di Joyce all’omaggio a Guccini. Domani (13 ottobre) la kermesse proporrà inoltre un tributo ...«Questa foto è del 15 dicembre 2022 ed è il momento esatto in cui sono ritornata molto provata in ostetricia dalla terapia intensiva e ho rivisto il mio Pietro arrivato ...