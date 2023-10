France Télévisions vuole “svecchiare” l’audience

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 12 ottobre 2023)Te?le?visions svela il suo piano per riconquistare i giovani Les Echos, di Stephane Loignon, pag. 27 In aprile, la Presidente diDelphine Ernotte Cund ha dichiarato a Les Echos che “riconquistare il pubblico giovane” è una delle principali sfide del suo gruppo. Questa priorità si riflette nell’investimento dinel pubblico giovane, che è destinato a triplicare nei prossimi cinque anni. Il budget dedicato passerà da 80 milioni di euro a 240 milioni di euro, ha annunciato martedì Stéphane Sltbon-Gomez, direttore delle trasmissioni e dei programmi. I giovani, che rappresentano l’1% del budget per i programmi del Gruppo, riceveranno il 25%, l’equivalente della loro quota di popolazione. Ci stiamo imbarcando in un’enorme trasformazione della nostra offerta di ...