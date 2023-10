Formia Centro anziani e l’intervendo del sindaco Taddeo | censure e riserve della consigliera Arnone

(Di giovedì 12 ottobre 2023)– Giù le mani dalla gestione delpiù importante di, quello di via Sarinola. E’ il monito che campeggia in una durissima presa di posizione del capogruppolista d’opposizione “Guarda Oltre” dopo la lettera delGianlucache, censurando presunte conflittualità esistenti nella struttura, entra a gamba testa nella L'articolo Temporeale Quotidiano.

E' morto sul colpo Emilio Della Rosa, imprenditore di San Giorgio al Liri, titolare dell'omonimorevisione. L'incidente si è verificato lungo la superstrada Cassino, in territorio di ...

Travolto da un Suv sulla superstrada Cassino-Formia mentre con il suo scooter stava facendo ritorno nella sua azienda di San Giorgio a Liri per iniziare il turno di pomeriggio. Emilio Della ...