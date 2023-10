Fontanella | due donne in bicicletta investite da un camion | interviene l’elisoccorso

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 12 ottobre 2023). Un grave incidente che ha coinvolto un mezzo pesante si è verificato aintorno alle 10.20 di giovedì (12 ottobre), in via Circonvallazione, nei pressi del civico 34: duesarebbero rimaste ferite mentre percorrevano la strada in. La dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento: dalle prime informazioni sembra che ilabbia investito le due cicliste. Ad avere la peggio una 63enne, che ha rimediato gravi traumi al cranio, al volto e al torace: è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso con, intervenuto sul posto insieme a due ambulanze e all’automedica, oltre che i vigili del fuoco e i carabinieri. L’altra donna coinvolta, 76 anni, ha subito un trauma alla spalla ed è stata ricoverata ...