(Di giovedì 12 ottobre 2023) Cresce il consenso nellesulladelsovrano su questioni come la comparabilità del trattamento dei creditori privati e pubblici. Lo ha reso noto il direttore ...

Fmi, Giorgieva: passi avanti in discussioni ristrutturazione debito Tiscali Notizie

Fmi: Georgieva, bisogno finanziario Ucraina sara' piu' alto di 3 mld ... Borsa Italiana

In uno scenario avverso del Fondo Monetario ci sarebbero 215 banche (su 900 analizzate) in difficoltà, con asset pari al 42% del totale. Nello scenario base sarebbero 52 con attivi pari al 4% del tota ...Il Marocco sta ospitando a Marrakesh l’assemblea annuale tra Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale. L’evento, che si terrà dal 9 al 15 ottobre, ritorna in Africa dopo ben 50 anni dal vertice ...