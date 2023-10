Fitch vede nero Prima bocciatura sulla Manovra

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nel giorno in cui il Parlamento dà il via libera alla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza e alla richiesta di scostamento, a smontare i piani di bilancio del governo Meloni ci pensanoe il Fondo monetario internazionale. Le stime della Nadef rappresentano “un significativo allentamento della politica di bilancio rispetto agli obiettivi precedenti” del governo italiano, dice senza mezzi termini l’agenzia di rating.e il Fondo monetario internazionale smontano i piani di bilancio del governo Meloni. La più grande incognita è il Pnrrpreun calo più contenuto del debito che, riflettendo la revisione del deficit, in rapporto con il Pil scenderà di 1,3 punti percentuali al 140,3% quest’anno, meno rispetto ai 2,2 punti percentuali stimati a maggio. Il debito si stabilizzerà al 140% ...