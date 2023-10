Fisco Usa chiede a Microsoft 29 miliardi di tasse non pagate

Microsoft nel mirino del fisco USA: 29 miliardi di tasse non pagate Il Sole 24 ORE

Microsoft, tasse non pagate per 29 miliardi di dollari: il Fisco Usa chiede gli interessi Corriere della Sera

Microsoft sostiene di aver agito in conformità con le norme. L'Internal Revenue Service (Irs), il fisco statunitense, ha richiesto a Microsoft di saldare una somma esorbitante di 29 miliardi di dollari in tasse non pagate dal 2004 al 2013.