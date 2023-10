Firenze | anziano aggredito e rapinato in pieno giorno 26enne arrestato dalla polizia che recupera il prezioso bottino

È stato aggredito in pieno giorno, nel centro di, picchiato e poi derubato nella generale indifferenza . Le immagini che vedete documentano ...persone che non vanno in soccorso dell'...

Firenze, 91enne picchiato e rapinato in centro tra l'indifferenza dei passanti LA NAZIONE

Firenze, anziano rapinato fra i passanti: nessuno interviene - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

FIRENZE – L’episodio è avvenuto in pieno giorno il 6 ottobre ... Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile attraverso il racconto dell’anziano, uno sconosciuto gli blocca infatti la strada senza ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad A ...