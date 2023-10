Firenze | aggressione in un chiosco alle Cascine Licenza sospesa al gestore del locale per 30 giorni

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 12 ottobre 2023) A seguito della brutaleai danni di un cliente dell’esercizio – e per la quale sono ancora in corso indagini - i carabinieri hanno raccolto le relazioni inerenti i servizi di controllo del territorio e gli interventi d’iniziativa o su richiesta pervenuta al 112, così documentando come ilfosse diventato un abituale luogo di ritrovo di soggetti molesti e dalla elevata pericolosità sociale L'articolo proviene daPost.