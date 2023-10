Firenze | 91enne preso a calci e pugni da uno straniero tra l’indifferenza dei passanti

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Gianpaolo Matteuzzi, 91 anni, è stato picchiato in strada durante una rapina in pieno centro a. Un’aggressione brutale, schiaffì,, strattoni, come ha raccontato il Corriere Fiorentino. Era il 6 ottobre. A lasciare sconcertati è statagenerale delle persone che hanno assistito alla scena. Un ragazzo sui trenta anni ha avvicinato il, lo ha afferrato per le spalle e ha cominciato a spintonarlo. Poi sono caduti a terra. «Molto furbescamente si è mosso senza fretta. Solo quando è arrivato all’angolo con via della Scala, ha iniziato a correre. C’era gente per strada, ma nessuno mi ha aiutato», dice Matteuzzi. Nel filmato delle telecamere messo a disposizione da un hotel e da un ristoratore lungo la via l’uomo chiede aiuto e dice che gli hanno rubato l’orologio, ma nessuno ...