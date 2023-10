Firenze | 91enne aggredito in strada nell’indifferenza dei passanti

Leggi su italiasera

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) – Un uomo di 91 anni è statoe derubato innella totale indifferenza deiche sono rimasti a guardare senza prestargli. A riportare la notizia è oggi il Corriere Fiorentino. “A guardare le immagini dell’aggressione con furto subìta ada Gianpaolo Matteuzzi – afferma in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega – non si sa se rimanere più arrabbiati per la viltà del ladro extracomunitario che prende di mira uno con quella deiche evitano di aiutarlo e persino di prestargli soccorso dopo che la violenza è avvenuta. L’unica nota lieta della vicenda – sottolinea Potenti – è il lavoro della squadra mobile diche in breve tempo è riuscita a restituire alla ...